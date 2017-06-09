Поклонская обвинила «Трансперенси интернешнл» в подделке документов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская нашла элементарную ошибку в расследовании антикоррупционного центра «Трансперенси интернешнл».

Ранее «Трансперенси интернешнл» обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить декларацию о доходах Поклонской. По данным центра, депутат якобы владеет квартирой в Донецке, однако в своей декларации Поклонская ее не указала. По данным «Трансперенси», жилплощадью в 29,9 кв. м в Донецке, согласно украинскому госреестру прав на недвижимое имущества, владеет Наталья Владимировна Дубровская (Дубровская — девичья фамилия Поклонской). Дата рождения собственницы квартиры, 18 марта 1980 г., также совпадает с днем рождения депутата Поклонской, заявили в антикоррупционном центре.

На своей странице в «В контакте» Поклонская предоставила документы, доказывающие, что квартирой владеет ее тезка и однофамилица Дубровская Наталья Владимировна, однако ее дата рождения - 1974 г. «Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа «борцы с коррупцией» в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные «документы», в которых «нарисован» идентификационный код и некоторые другие данные (не могут быть опубликованы, так как являются персональными данными). Зачем? Может, обиделись, а может, помогают тем, кому не нравится моя работа и то, о чем я не боюсь говорить», - написала депутат.

Она также выразила активистам «глубочайшее уважение за тщательное расследование», а также «почти искреннюю благодарность за энтузиазм в увеличении моего приданого».

В «Трансперенси интернешнл» отрицают подделку документов. Об этом заявил RNS пресс-секретарь организации Артем Ефимов.

«Документы, которыми мы воспользовались в опубликованном материале, взяты из украинского реестра прав на недвижимое имущество. Те данные, которые внесены в реестр, ими мы и воспользовались. Мы отрицаем подделку документов», — сказал Ефимов.