Мария Баронова уходит из «Открытой России»

Координатор «Открытой России» Мария Баронова сообщила, что покидает организацию. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Баронова подчеркнула, что «Открытая Россия» постарается закончить все дела по 26 марта, 29 апреля и 12 июня. Она также пообещала наладить сбор средств «для политических административных и уголовных дел» и передать дела человеку, «который будет готов (и способен) принять бразды правления вот этим всем».

Баронова отметила, что успешность политика можно померить только тем, сколько средств и людей он привлекает для своих проектов и идей. «Исходя из этих тезисов я конечно сделала достаточно много, если сравнивать со средними данными по больнице, но не достаточно много для того, чтобы сказать: "все было не зря, в морге отоспимся". Буксует краудфандинг, и у меня как-то не получается продвигать свои идеи об общем благе, государстве для людей и других прекрасных вещах», – написала она.

Свое решение политик объяснила еще и усталостью: «Но жить очень хочется. Причем здесь и сейчас. Иногда хочется не только бегать по ОВД, по судам, в поисках ресурсов на строительство демократии или сидеть бессмысленно в СК, но еще и отдохнуть».