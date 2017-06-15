ИГ заявило о захвате у талибов пещер Тора-Боры

Боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) захватили пещеры Тора-Бора в Афганистане, где в 2001 г. после начала военной операции ВС США скрывался «террорист номер один» Усама бен Ладен и которые ВВС антитеррористической коалиции подвергали ковровым бомбардировкам.

Как передает Reuters, о продвижении игиловцев заявили афганские чиновники и полицейские. По их словам, ИГ отбило пещеры Тора-Боры у талибов («Талибан» также запрещен в России).

Полевой командир ИГ Абу Омар Хорасани заявил Reuters, что его отряды уже взяли Тора-Бору, ведут бои уже и с проправительственными войсками и собираются захватить еще больше территорий и у талибов, и у Кабула. Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что ИГ взяло под контроль несколько деревень в том районе, но он отрицает захват Тора-Боры.