Юнкер назвал недостаточными предложения Лондона о статусе живущих в Британии европейцев

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал недостаточными предложения Лондона о статусе граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании, после Brexit. Это сообщает ВВС. Днем ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что любой гражданин ЕС, проживший в Великобритании пять лет, получит особый статус, который даст право на доступ к британской системе здравоохранения, образованию и другим социальным льготам. Такое решение будет принято, если ЕС даст такие же права подданным Великобритании, проживающим в Европе. Мэй обещала, что из Британии никого не будут изгонять, никто не будет разбивать семьи. Предложения Лондона она назвала очень справедливыми и совершенно серьезными и добавила, что люди заслуживают уверенности в завтрашнем дне.

Юнкер в пятницу заявил, что люди заслужили большего. На вопрос, стал ли он лучше понимать пожелания Лондона после того, как Мэй сформулировала первые предложения, Юнкер ответил отрицательно. Это сообщает Financial Times.

Еще в четверг канцлер Германии Ангела Меркель назвала заявление Мэй «хорошим началом», но добавила, что для нее важнее судьба Евросоюза после Brexit. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал его «чрезвычайно расплывчатым предложением» и «котом в мешке», тогда как в ЕС хотят, чтобы права граждан сообщества были гарантированы на постоянной основе. Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что ценит первый хороший шаг Британии, но считает, что еще много вопросов остаются открытыми и предложение Мэй не затрагивает интересы многих граждан ЕС. Он предсказал долгие переговоры по этой проблеме.

В Великобритании сейчас проживают около 3 млн граждан ЕС, отмечает Reuters.

ЕС хочет, чтобы его граждане, которые живут в Британии, могли защищать права через Европейский суд (European Court of Justice), правительство Великобритании уже отвергло это требование.