Генпрокуратура не стала проверять факты из расследования ФБК о Медведеве

Генпрокуратура отказалась проверять информацию из расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина.

«Генпрокуратура прислала ответ про дворцы-яхты Медведева. И ради этого она переносила сроки ответа», – написал он в Twitter.

В ответе за подписью первого заместителя генпрокурора А. Буксмана говорится, что «поставленные в обращении вопросы не относятся к полномочиям органов прокуратуры России».

17 марта Рашкин направил запрос на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, копии были направлены директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генеральному прокурору Юрию Чайке. Он просил провести проверку информации «о возможной коррупционной деятельности» Дмитрия Медведева. 28 апреля депутату пришел ответ из ФСБ, однако ведомство засекретило этот документ. «Информации по вопросу там чуть менее, чем ноль», – отмечал депутат. В мае свой ответ прислало и МВД: ведомство не нашло нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел.