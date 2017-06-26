В ХМАО прокомментировали проверку из Кремля

Программа обеспечения жильем сотрудников полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), исполнение которой по поручению президента Владимира Путина проверит Контрольное управление главы государства, не входит в компетенцию властей региона, сказано в сообщении департамента строительства ХМАО, которое поступило в редакцию «Ведомостей».

В ведомстве отметили, что улучшение жилищных условий сотрудников МВД финансируется за счет одной из подпрограмм федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг.; уполномоченный орган по этой программе – управление МВД по ХМАО. Таким образом, Контрольное управление проверит исполнение федеральных полномочий и федеральной программы, следует из разъяснения департамента строительства ХМАО. «Вопрос находится за пределами компетенции правительства ХМАО», – сказано в сообщении.

Контрольное управление президента проверит ХМАО, Орловскую и Самарскую области после прямой линии, такое поручение Путин дал ему в пятницу, 23 июня. В частности, в ХМАО президент поручил проверить обеспечение жильем сотрудников полиции; поводом для проверки стал вопрос на прямой линии жителя ХМАО Данилы Прилепы. Собеседник Путина указал, что за пять лет только 90 семей полицейских из 1000 получили положенные им по закону жилищные сертификаты.