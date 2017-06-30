Порошенко отказал авторам петиции в разблокировании «В контакте»

Президент Украины Петр Порошенко счел невозможным удовлетворить требование 25 359 авторов петиции о разблокировании ресурса «В контакте», следует из его ответа, опубликованного на сайте главы государства. При этом Порошенко сослался на «реальные угрозы» национальной безопасности, стабильности в обществе, а также «посягательство на государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность» со стороны России, а также вмешательства российских спецслужб во внутриукраинские дела.

Санкции против российских соцсетей «В контакте» и «Одноклассники», ресурса «Яндекс», разработчиков антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Web» и компании 1С, специализирующейся на дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения, были введены 16 мая. Их блокировка, введенная на 3 года, «является адекватным законным мероприятием», говорится в документе.

В ответе Порошенко отмечается, что «указанные компании способствуют спецслужбам России в сборе, хранении, использовании и распространении информации с ограниченным доступом - персональных данных и личной переписки граждан Украины». В результате спецслужбы «сначала создают необходимые условия для привлечения, а затем используют наших граждан в собственных противоправных целях».

Также украинский президент обвинил российские соцсети в том, что они стали «рассадником деструктивных групп вроде печально суицидальных сообществ типа «Синий кит» («депрессивный дельфин», «Море китов» и т. д.), а соцсеть «В контакте» остается едва ли не главным вместилищем «пиратского» контента в мире».