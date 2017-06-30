Иран подтвердил гибель лидера «Исламского государства»

Нет сомнений, что лидер «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади мертв, заявил представитель верховного руководителя Ирана при спецназе «Аль-Кудс» Корпуса «стражей исламской революции» Али Ширази. Его цитирует Iran Front Page. Телекорпорация IRIB в эфире показала четыре фотографии - два прижизненных снимка Абу Бакра аль-Багдади и два фото тела мужчины, похожего на него, сообщает «Российская газета».

16 июня Минобороны России заявило, что с высокой долей вероятности лидер ИГ был среди убитых под Раккой в результате авиаударов российских ВКС.