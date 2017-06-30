Около 43 000 человек в центральной части России остались без электричества

Около 43 000 человек в Москве, Московской, Калужской и Тульской областях остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится на сайте Минэнерго России.

«30 июня из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, ветер до 18 метров в секунду) в Москве, Московской, Калужской и Тульской областях ЦФО происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (МОЭСК, "Мособлэнерго", "МРСК Центра и Приволжья")», - отмечается в сообщении.

Мощность отключенных потребителей оценивается в 17,8 МВт. По состоянию на 21:00 аварийно-восстановительные работы продолжаются.