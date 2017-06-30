В Москве более 4400 человек остались без электричества из-за непогоды

Более 4400 человек остались без электричества из-за грозы и сильного ветра в Москве и Подмосковье. Об этом говорится на сайте Минэнерго.

«Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, ветер порывами до 20 м/с) на территории города Москвы и Московской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МОЭСК")… Без электроснабжения остались бытовые потребители», — отмечается в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.