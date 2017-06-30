Из-за грозы без электричества остались более 40 населенных пунктов Тульской области

Порядка 7000 человек остались без света из-за грозы и сильного ветра. «В 17.16 мск поступило сообщение о частичном нарушении электроснабжения в шести муниципальных образованиях Тульской области: Одоевском, Богородицком и Ясногорском районах, городах Тула, Алексин и Ефремов с общим количеством более 41 населенного пункта и порядка 7000 человек», - сообщили ТАСС в МЧС.

В ведомстве отметили, что на месте работают аварийно-восстановительные бригады и оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.