МИД: Али Феруз останется в России до рассмотрения его жалобы ЕСПЧ

Выдворение из России журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним - Али Феруз) из России не будет производиться до рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по существу. Об этом сообщили заявили в департаменте информации и печати российского МИДа.

«Решение Басманного суда Москвы в отношении Худоберди Нурматова было пересмотрено в Московском городском суде, который 8 августа постановил, что исполнение решения суда первой инстанции должно быть приостановлено до тех пор, пока жалоба Нурматова не будет рассмотрена по существу ЕСПЧ. Таким образом, до возникновения указанных обстоятельств выдворение упомянутого лица производиться не будет», - уточнили в дипломатическом ведомстве.

В МИДе отметили, что решение Московского городского суда не является окончательным и будет обжаловано защитой журналиста.

Вопросы исполнения решений ЕСПЧ о применении предварительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ в виде запрета на любое принудительное перемещение соответствующего лица находятся в ведении уполномоченного России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаила Гальперина. «Аппарат уполномоченного своевременно уведомил соответствующие компетентные ведомства о необходимости соблюдения установленного ЕСПЧ временного запрета на выдворение Нурматова в соответствии со статьей 39 регламента ЕСПЧ», - указали в МИДе.