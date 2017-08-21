Лавров: Россия не станет срывать зло на гражданах США

Россия не будет срывать зло на гражданах США из-за решения американского посольства приостановить выдачу неиммиграционных виз россиянам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с руководителем МИД Египта Самехом Шукри.

По его словам, надо изучить подробно принятые американцами решения, но «мы не будем срывать зло на американских гражданах». «То есть если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался», - добавил он.

Посольство США в понедельник сообщило, что с 23 августа приостановит выдачу неиммиграционных виз из-за ограничения Россией численности сотрудников дипмиссии США. 1 сентября выдача виз возобновится только в Москве, а в регионах она будет приостановлена на неопределенный срок. Ранее назначенные собеседования будут отменены.

Требование о сокращении американской дипмиссии в России пропорционально российскому представительству в США – 455 сотрудников посольств – впервые было озвучено МИД России 28 июля. Позже президент Владимир Путин уточнил, что США придется сократить 755 человек, что является самой массовой высылкой дипломатов за всю историю двух стран.