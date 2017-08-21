Посольство США обещает в первую очередь оформлять визы тем, кто летит на лечение или на похороны

При выдаче неиммиграционных виз в США американское посольство в Москве, когда возобновит работу с визами 1 сентября, приоритет будет предоставлять для экстренных поездок по медицинским вопросам или по семейной необходимости. Это разъясняется на сайте дипмиссии. Например, в первую очередь визы будут оформлять тем, кто едет для госпитализации, на похороны или на судебный процесс. «Другие категории заявлений будут рассматриваться по мере возможности в зависимости от кадрового обеспечения», - добавляет посольство.

Там напомнили, что в соответствии с международным правам приоритет и так предоставляется чиновникам, которые отправляются в командировку в ООН, в другие международные организации, офисы которых расположены в США, и для участия в двусторонних встречах.

Для студентов, которым нужно выехать в США на учебу, посольство планирует зарезервировать время на собеседования в первой части сентября.

Заявления соискателей, которые имеют право на получение визы без собеседования, посольство продолжит обрабатывать в Москве.

Визы без собеседования могут получать дипломаты и официальные лица, отправляющиеся в служебную командировку. Также на это имеют право люди, которые просят визу такой же категории, которая у них была ранее и срок действия которой истек не более одного года назад. Сотрудник консульской службы может назначить им собеседование по своему усмотрению.