ОНК: бывший бухгалтер «Седьмой студии» надеялась на освобождение после признательных показаний

Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева рассчитывала, что ее отпустят после признательных показаний. Об этом сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Она говорила об этом уже достаточно давно, где-то как минимум месяц назад. Нина Масляева сообщила нам, что следователь говорил, что если она будет сотрудничать, то ее могут отпустить. Однако этого так и не произошло», — приводит «РИА Новости» ее слова.

Меркачева подчеркнула, что на показаниях Масляевой строится обвинение по делу о хищениях средств, выделенных на развитие проекта «Платформа». Фигурантка дела говорила, что не собирается скрываться от следствия. «Зачем ей прятаться, если она добровольно согласилась сотрудничать. Поэтому странно, что ее не выпустили или не назначили домашний арест», — добавила она.

Ранее Масляева призналась, что помогала создателям «Седьмой студии» обналичивать субсидию от государства. Родственницы Масляевой жаловались на слежку за собой, в организации которой они подозревают фигурантов дела, в том числе Серебренникова.