В Петербурге продолжат съемки фильма Серебренникова о Цое

В центре Петербурга в ночь на субботу ограничат движение транспорта в связи с проведением съёмок художественного фильма «Лето», режиссером которого является Кирилл Серебренников. Сейчас режиссер находится по домашним арестом, его подозревают в хищении не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 гг. на театральный проект «Платформа».

Серебренников начал снимать фильма «Лето» в конце июля. Сценарий к ленте написали Михаил и Лили Идовы, известные по работе над проектом «Оптимисты». В пресс-службе проекта сообщали, что картина будет построена на малоизвестных фактах биографии музыканта.