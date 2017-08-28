Жена президента Татарстана оказалась самой богатой супругой чиновника

Жена президента Татарстана Рустама Минниханова заняла первое место в рейтинге самых богатых жен российских государственных служащих и депутатов, который составил журнал Forbes Woman.

По подсчетам Forbes, в 2016 г. Гульсина Минниханова заработала 2,351 млрд руб., в этот же год ее муж получил 7,5 млн руб. Минниханова является одной из владелиц компании «Лучано». В нее входят спа-комплекс, отель, ресторан и фитнес-клуб.

Второе место в рейтинге заняла жена депутата Улан-Удэнского городского совета Вадима Бреднего Раиса с доходом 1,924 млрд руб. Ее муж в 2016 г. заработал всего 903 млн руб.

На третьем месте – жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга с доходом в 864 млн руб. Для сравнения: ее муж заработал в 240 раз меньше – 3,6 млн руб.

Четвертой в рейтинге стала жена генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова – Екатерина Игнатова (ее доход – 848,5 млн руб., его – 212 млн руб.). Замыкает пятерку лидеров жена депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова, которая получила 646 млн руб., тогда как ее муж – 4,9 млн руб.