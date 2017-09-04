Немецкие СМИ сообщают о победе Меркель в решающих теледебатах

Федеральный канцлер Германии, глава блока ХДC/ХСС Ангела Меркель одержала победу над кандидатом от социал-демократов Мартином Шульцем в решающем раунде полуторачасовых теледебатов, прошедших в преддверии парламентских выборов 23 сентября. Она набрала 55% голосов, тогда как Шульц – 35%. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на результаты опроса института социологических исследований Infratest dimap по заказу телеканала ARD.

Участники опроса Infratest dimap отметили, что Меркель держалась увереннее своего соперника во время обсуждения целого ряда тем. Так, 44% отдали ей предпочтение в вопросе миграционной политики и беженцев, тогда как Шульца поддержали 39% респондентов. Позицию Меркель по вопросам внешней политики 61% респондентов нашли более убедительной, ее сопернику поверили 30%.

Отдельно Россию во время дебатов кандидаты не обсуждали, однако оба претендента на место канцлера сошлись в осуждении планов экс-канцлера Герхарда Шредера занять пост в совете директоров «Роснефти».