Мировая экономика
Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Рост в помощь Меркель

Под руководством Меркель Германия превратилась из слабого звена ЕС в экономического лидера

Это поможет действующему канцлеру на выборах в сентябре

Любой политик хотел бы идти на выборы, имея возможность отчитаться о таком количестве успехов страны под его руководством, которые может продемонстрировать канцлер Германии Ангела Меркель. Собираясь побороться в сентябре за четвертый срок, она может продемонстрировать избирателям наполненную казну государства, бум на рынке труда и прекрасные экономические прогнозы. Записать себе в актив Меркель может и реформы, превратившие Германию из страны с репутацией слабого звена Европы в экономического лидера. Хотя трансформация экономики и началась до 2005 г., когда она впервые возглавила правительство.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике