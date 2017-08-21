Под руководством Меркель Германия превратилась из слабого звена ЕС в экономического лидера

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Рост в помощь Меркель Stefanie Loos / REUTERS

Любой политик хотел бы идти на выборы, имея возможность отчитаться о таком количестве успехов страны под его руководством, которые может продемонстрировать канцлер Германии Ангела Меркель. Собираясь побороться в сентябре за четвертый срок, она может продемонстрировать избирателям наполненную казну государства, бум на рынке труда и прекрасные экономические прогнозы. Записать себе в актив Меркель может и реформы, превратившие Германию из страны с репутацией слабого звена Европы в экономического лидера. Хотя трансформация экономики и началась до 2005 г., когда она впервые возглавила правительство.