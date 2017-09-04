Генпрокурор Украины рассказал о найденном в Швейцарии золоте «семьи Януковича»

В банковских ячейках в Швейцарии обнаружено золото, принадлежащее человеку из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича. С таким заявлением выступил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «Украинская правда».

В интересах следствия имя человека, которому принадлежит ячейка, не раскрывается. «Могу подтвердить - большое количество золота найдено в банковских ячейках в Швейцарии, и принадлежит человеку, близкому к так называемой "семье Януковича"», - отметил Луценко на брифинге в Николаеве.

По его словам, генпрокуратура Украины принимает меры для ареста найденного золота. Украинским правоохранителям удалось обнаружить золото благодаря тому, что подозреваемые заключали сделки со следствием.