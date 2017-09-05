В Карачаево-Черкесии прошел митинг в поддержку мусульман Мьянмы

Массовая акция протеста в поддержку мусульман Мьянмы прошла в столице Карачаево-Черкесии Черкесске. Организаторами акции выступили Духовное управление мусульман республики и ряд национальных общественных организаций. По их данным, в митинге приняли участие более тысячи человек.

«В Мьянме идет откровенный геноцид народа рохинджа. В течение нескольких дней в муках погибло несколько тысяч человек, это ни в чем не повинные дети, женщины, старики. Сегодня на этой площади собрались люди, которым небезразлично происходящее, они не могут спокойно наблюдать за издевательскими действиями тиранов», - заявил на митинге замминистра по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии Ислам Хубиев.

По итогам митинга принята резолюция, в которой его участники попросили руководство страны принять меры для защиты народа рохинджа.

Ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов также осудил происходящее в Мьянме. «Невозможно равнодушно относиться к событиям, происходящим в Мьянме. Несмотря на то что мир давно живет по устоявшимся цивилизованным законам, полностью отрицающим и запрещающим всякое насилие над людьми, невзирая на их место жительства, вероисповедание и национальность, сегодня в Ракхайнской национальной области Мьянма гибнут люди - женщины, старики и дети», - написал он на своей странице в Instagram.