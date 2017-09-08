РБК: Жириновский попросил отпустить Серебренникова под подписку о невыезде

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину письмо, в котором попросил освободить режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

«Помещение под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова вызвало большой общественный резонанс. По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде», — приводит РБК выдержку из обращения Жириновского.

23 августа Басманный суд Москвы поместил под домашний арест Серебренникова, который обвиняется в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа».