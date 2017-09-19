Меркель рассказала о мечте прокатиться на поезде по Транссибу

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в течение часа отвечала на вопросы четырехлетних детей, сообщает подробности Die Welt. Меркель рассказала, что очень любит Германию, но мечтает о двух путешествиях: побывать в скалистых горах и проехаться по России по Транссибирской магистрали. Без сотрудничества с Россией ЕС не сможет построить «европейский миропорядок», - заметила она. Ей приходилось реагировать и на ремарки взрослых.

Русский язык Меркель назвала в числе любимых предметов – наряду с немецким и английским. Ее любимые животные - ежи, слоны и полевые зайцы, а любимые блюда - спагетти Болоньезе и куриный суп с лапшой.

Издание отмечает, что Меркель, у которой нет своих детей, очень не плохо справляется с чужими, и ей могла бы подойти роль учителя начальных классов. Разговор с ними получился откровенным.

24 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. После них Меркель, чья партия считается фаворитом гонки, намерена заняться сбором картофеля, который она, оказывается, любит выращивать.