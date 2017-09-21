WP узнала о готовности Манафорта давать Дерипаске «частные брифинги» о выборах Трампа

За две недели до официального выдвижения кандидатуры Дональда Трампа на участие в президентских выборах США в 2016 г. глава его избирательного штаба Пол Манафорт предложил российскому предпринимателю Олегу Дерипаске информировать его о ходе избирательной кампании. «В случае необходимости мы можем организовать частные брифинги», — приводит The Washington Post фрагмент из электронного письма Манафорта от 7 июля 2016 г., которое тот распорядился передать Дерипаске.

В документе нет указаний на то, были ли организованы сами брифинги и получил ли вообще российский предприниматель это письмо. Известно, что этот и другие документы были направлены в аппарат спецпрокурора по России Роберта Мюллера, ведущего расследование о вмешательстве в выборы-2016. Представитель Манафорта Джейсон Малони утверждает, что никаких брифингов подобного рода не проводилось.

Издание отмечает, что в переписке Манафорта со своим давним восточноевропейским партнером Константином Килимником имя Дерипаски никогда не упоминалось напрямую - использовались, в частности, инициалы – ОВД, а для обозначения финансового вознаграждения – словосочетание «черная икра».

В конце августа The Wall Street Journal сообщила о том, что политконсалтинговая фирма Манафорта работала на Дерипаску с 2004 по 2015 гг., а их сотрудничество касалось Украины, Грузии и Черногории. Ранее Аssociated Рress сообщило, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн для продвижение интересов российского президента Владимира Путина. Дерипаска подал на АР в суд.