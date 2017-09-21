Участники расследования гибели рейса MH17 договорились сотрудничать по трибуналу для виновных

Пять стран, входящих в совместную рабочую группу (JIT) по расследованию крушения рейса МН17 Malaysia Airlines под Донецком, подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать созданию трибунала для наказания виновных. Это сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на МИД Украины. Министры иностранных дел Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов подписали этот документ 20 сентября на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В нем говорится «о политической поддержке уголовного преследования лиц, виновных в сбивании самолета рейса MH17 17 июля 2014 г.», цитирует агентство.

МИД Украины назвал подписание меморандума очередным шагом на пути выработки механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в авиакатастрофе. 5 июля 2017 г. страны - участницы JIT согласовали решение об осуществлении уголовного производства по делу сбивания самолета рейса МН17 в рамках правовой системы Нидерландов. Цель нынешнего меморандума - обеспечить координацию позиции стран JIT и со странами, чьи граждане стали жертвами трагедии, а также с международными партнерами ради оказания «всей возможной поддержки и помощи Нидерландам в привлечении преступников к уголовной ответственности».

Основанием для реализации решения о передаче производства от Украины Нидерландам является соглашение между Украиной и Королевством Нидерландов о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН-17, которое было подписано 7 июля 2017 г. в Таллине, напоминает министерство.

Днем ранее стало известно, что правительство Нидерландов с 2018 г. начнет выделять средства на организацию судебного процесса над обвиняемыми в крушении Boeing под Донецком. Как сообщила Telegraaf со ссылкой на министерство безопасности и юстиции Нидерландов, в следующем году на эти цели в бюджете выделено 9 млн евро, средства на суд будут выделяться до 2023 г. Эти деньги пойдут на организацию суда, оплату работы гособвинителя и защиту свидетелей.