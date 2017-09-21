«Коммерсантъ» узнал детали украинского проекта резолюции о миротворцах

В Совете Безопасности ООН лежат два проекта резолюции о миротворцах в Донбассе — российский и украинский. Первым с предложением о миротворческой миссии выступил президент России Владимир Путин. Согласно его проекту задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ, они должны находиться только на линии разграничения, решение может быть принято «лишь после разведения сторон и отвода тяжелой техники».

Украинская сторона внесла свой проект резолюции о миротворцах. Киев настаивает на том, что операция не должна готовиться поспешно: на развертывание миротворческой миссии уйдет не менее полугода, убеждены на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Замгенсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков в беседе с «Коммерсантом» дал понять, что блок готов принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, если на то будет решение Совбеза. В среду на полях Генассамблеи ООН прошло заседание министров иностранных дел ОДКБ, и на нем вопрос о миротворчестве был, по данным издания, одним из ключевых. Собеседник газеты, близкий к секретариату организации, констатировал, что «Украина не согласится на миссию ОДКБ», но допустил, что Киев может принять миротворцев из отдельных стран блока — например, из Казахстана и Армении.