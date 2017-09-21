Фракции будут выбирать четыре приоритетных законопроекта для рассмотрения

Каждая фракция на каждой сессии будет определять четыре важных законопроекта, которые Госдума обязательно должна будет рассмотреть именно в эту сессию, рассказал после Совета Думы вице-спикер Госдумы единоросс Александр Жуков. Сама тематика таких законопроектов будет определена фракциями в ближайшую неделю.

Еще одно важное, по словам вице-спикера, решение — переименование комитета по регламенту в комитет по контролю и регламенту. Как и писали «Ведомости», этот комитет становится одним из ключевых в Госдуме седьмого созыва.