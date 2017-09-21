Путин в «Яндексе» поговорил с голосовым помощником «Алиса»

Президент Владимир Путин в четверг, 21 сентября, впервые посетил офис «Яндекса». Компании на этой неделе исполняется 20 лет.

В центральном офисе «Яндекса» Путину показали экспозицию, посвященную основным сервисами компании. Также президент побеседовал с ее сотрудниками и ознакомился с работой беспилотника, разработанного специалистами «Яндекса».

Путину продемострировали одну из новых разработок «Яндекса» - голосовой помощник «Алиса», аналог сервиса Siri от Apple. Обсудить с «Алисой» пока можно такие темы, как погода и маршруты по городу. При этом диалог можно вести, как задавая вопросы вслух, так и печатая их в чате.

Президент спросил у «Алисы»: «Тебя тут не обижают?» «Окей, учту», - ответила «Алиса». «Как ты себя тут чувствуешь?» - поинтересовался президент. Голосовой помощник ответил, что рассматривает «фотографии котиков в "Яндексе", ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо».

Путин поинтересовался у сотрудников «Яндекса», когда же искусственный интеллект съест человеческий. Они заверили его, что искусственный интеллект не сможет полностью заменить человеческий, но в ближайшие годы машинный разум проникнет практически во все предметы быта. При этом, говоря о следующей индустриальной революции, которая, по прогнозам «Яндекса», придется на 20-е гг. XXI в., руководитель компании Аркадий Волож отметил, что Россия, безусловно, будет в числе ее центров.

«Центры следующей индустриальной революции будут в Сиэтле, Кремниевой долине, возможно, в Китае и Южной Корее и совершенно точно - у нас. Мы умеем делать в этой области все. Надеемся, что мы как страна и как компания будем здесь впереди», - подчеркнул он.

В конце визита президенту продемонстрировали беспилотный автомобиль, разработанный компанией. Путин понаблюдал, как гибридный автомобиль «Тойота-приос» тронулся и поехал по внутреннему двору офиса «Яндекса».