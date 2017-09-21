Путин посоветовал «Яндексу» открыть офис на Дальнем Востоке

Президенту России Владимиру Путину рассказали в московском офисе «Яндекса» об успехах компании на рынке, передает ТАСС.

Свое посещение «Яндекса» российский президент начал с короткой встречи с руководством компании - финансовым директором Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным. Они рассказали российскому лидеру, что в компании работают семь тысяч человек, средний возраст сотрудников - 30 лет, большинство из них - выпускники российских ведущих вузов.

Путину также показали карту России с отмеченными там городами, где у «Яндекса» есть офисы разработки: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Он отметил, что сейчас развивается Дальневосточный федеральный округ, где есть университет, и «Яндексу» стоит подумать об открытии и там офиса.

«Понимаем, замечание принято», - сказал Шульгин.

В дальнейшем президент ознакомится с проектами «Яндекса», в том числе с беспилотным автомобилем.