Путин в четверг впервые посетит офис «Яндекса»

Президент России Владимир Путин посетит московский офис компании «Яндекс» в четверг, сообщила пресс-служба Кремля. В этом году компания отмечает свое двадцатилетие.

Путину продемонстрируют работу обновленного алгоритма системы «Яндекс.Поиск», расскажут о разработках в области искусственного интеллекта и онлайн-сервисах компании, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, разработчики планируют показать президенту действующий прототип беспилотного автомобиля.

Как сообщил ранее представитель «Яндекса», с 2016 г. компания работает над технологией для беспилотного автомобиля, которая использует наработки компании из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации.

О планах Путина посетить офис «Яндекса» ранее сообщали источники «Ведомостей» и РБК.