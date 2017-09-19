«Яндекс» представил российского конкурента Android Auto

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Платформу «Яндекс.Авто» скачать нельзя, она устанавливается в мультимедийные блоки автомобилей в заводских условиях Яндекс

«Яндекс» разработал фирменную встраиваемую платформу «Яндекс.Авто» – комплекс сервисов и технологий, адаптированных под автомобиль, с возможностью связи со смартфоном. Об этом 19 сентября объявил руководитель лаборатории автомобильных решений «Яндекса» Андрей Василевский.

Идея реализована по принципу размещения виджетов на рабочем столе, а во время звонка экран бортового компьютера не перекрывается, как это происходит на смартфоне. Набор сервисов может варьироваться, управлять ими можно голосом. Среди конкурентов разработки – Android Auto и CarPlay.

Ранее российская компания интегрировала свой навигатор в автомобили марок Honda и Toyota, но в этих решениях не было многозадачности, отметил Василевский.

Платформу «Яндекс.Авто» скачать нельзя, она устанавливается в мультимедийные блоки автомобилей в заводских условиях, добавил он. По его словам, выгода автопроизводителей в том, что они расширяют сервисы для клиентов и могут поддерживать связь с водителем, сообщать ему, например, о необходимости прохождения техобслуживания.

Платформу с осени 2017 г. начнут ставить на автомобили Toyota, Jaguar, Land Rover, соглашения о сотрудничестве подписаны с «АвтоВАЗом», «Камазом», Ford, Honda, перечисляет Василевский. Переговоры ведутся с Renault, Nissan и др.

«Яндекс» будет зарабатывать на лицензионных отчислениях, сказал он, но планируемые доходы, а также в какое количество машин компания рассчитывает устанавливать свою платформу, не пояснил. По словам представителя Toyota, компания продает в России ежегодно около 20 000 машин, в которых есть встроенный навигатор «Яндекс». С новой платформой продажи ожидаются примерно на этом же уровне, добавляет он.

Инвестиции в проект Василевский не раскрывает. На данном этапе «Яндекс» заинтересован в популяризации подключаемых автомобилей, заметил Василевский. Сейчас в России машин, в которых используются подобные платформы, по оценке «Яндекса», меньше 10%. В будущем компания рассчитывает на использование платформы и за рубежом, замечает Василевский. Часть машин Toyota, экспортируемых из России, имеют сейчас навигатор «Яндекса», добавил представитель японского автоконцерна.

У «АвтоВАЗа» есть телематическая платформа Lada Connect. Она не исключает использование «Яндекс.Авто» и компания думает над возможностью интеграции систем, сказал Василевский.