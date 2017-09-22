В Петербурге спустили на воду корпус мощнейшего атомного ледокола «Сибирь»

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я «Сибирь» проекта 22220. За спуском наблюдали полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Корпус ледокола освятили, затем председатель Счетной палаты Татьяна Голикова разбила о борт бутылку крымского шампанского. После этого сотрудники завода перерезали так называемый задержник, помогавший удерживать корпус «Сибири» на стапеле, и атомоход спустился на воду Невы.

Теперь ледокол будет достраиваться, срок сдачи — ноябрь 2020 г. Там же, на Балтийском заводе, достраивается головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» и идет сооружение второго серийного атомного ледокола «Урал». Планируется, что ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире.