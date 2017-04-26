Первый произведенный в Китае авианосец спустили на воду
Это второй авианосец на вооружении КНР
Китай спустил на воду первый авианосец собственной сборки в доках компании China Shipbuilding Industry
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Строительство авианосца началось в ноябре 2013 г. Сборкой корабля занималась Dalian Shipbuilding Industry Company, сообщает «РИА Новости»
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Длина нового авианосца - 315 м, ширина - 75 м. Корабль способен двигаться со скоростью в 31 морской узел (более 57 км/ч)
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Предполагается, что на вооружение он будет поставлен в 2020 г. после ходовых испытаний, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ
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На вооружении Китая это будет уже второй авианосец. Первый был поставлен КНР в 2012 г. Это был недостроенный в СССР авианесущий крейсер «Варяг», который Китай купил у Украины, модернизировал и назвал «Ляонин»
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