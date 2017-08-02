Новый авианосец США Gerald R. Ford на испытаниях
Классическую паровую катапульту заменили на электромагнитную
ВМС США приступили к испытаниям в открытом океане новейшего атомного авианосца Gerald R. Ford
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Корабль оснащен принципиально новым типом катапульты - электромагнитной вместо паровой. На фото - истребитель F-18 отрабатывает старт с катапульты нового типа
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Новая катапульта компактнее, удобнее в эксплуатации и обеспечивает оптимальный алгоритм разгона для самолетов любого допустимого взлетного веса.
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Водоизмещение Gerald R. Ford – около 100 000 т, длина - свыше 300 м
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Стоимость авианосца около $12,9 млрд.
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ВМФ США планирует начать полномасштабную эксплуатацию корабля в 2020 г.
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Этот тип авианосца должен заменить американские авианосцы класса Nimitz
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