Безопасность и право

Новый авианосец США Gerald R. Ford на испытаниях

Классическую паровую катапульту заменили на электромагнитную
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