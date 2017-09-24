В Германии проходят парламентские выборы

В воскресенье в Германии проходят парламентские выборы. Выбирают новый состав бундестага, который сформирует новое правительство и выберет нового канцлера. Избирательные участки будут открыты до 18.00 по местному времени (19.00 мск).

В выборах участвуют 42 партии, барьер для прохождения в парламент составляет 5%. Главными соперниками являются Социал-демократическая партия Германии и альянс Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером Ангелой Меркель.

Судя по опросам, победит ХДС вместе с партнерами из ХСС. Но большинства, нужного для формирования правительства, Меркель не получит, и ей придется искать партнеров по коалиции.