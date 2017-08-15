Экономика Германии продолжает уверенно расти

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По словам Андреаса Риса из UniCredit, немецкая экономика «выглядит сильной и устойчивой» благодаря внутреннему спросу Markus Schreiber / AP

Экономический рост Германии во II квартале немного замедлился до 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, по данным Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что ВВП вырастет на 0,7%, как и в I квартале, после пересмотра данных. Тем не менее, в годовом выражении темп роста составил 2,1%, что является лучшим результатом с 2014 г., отмечает Financial Times (FT). Таким образом, немецкая экономика находится в солидном состоянии перед всеобщими выборами в стране в сентябре.

Результаты Германии во II квартале совпали со средними темпами роста ВВП еврозоны как в годовом, так и в квартальном выражении. При этом экономика Франции - вторая по величине в регионе - выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, а лучший рост среди крупных европейских стран показала Испания – на 0,9%. У США темп роста ВВП составил 2,6% в годовом выражении.