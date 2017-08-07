Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Раскол Германии

В Германии многие дороги, мосты и другая инфраструктура находятся в плохом состоянии

До этого их довело многолетнее сокращение инвестиций муниципалитетов ради снижения дефицита бюджета

Проезжая по мосту через Рейн возле Леверкузена, можно заметить кое-что странное. Это один из ключевых транспортных коридоров Германии, по нему ежедневно проезжают тысячи машин, но среди них нет грузовиков. Для них движение по мосту закрыто с 2012 г., когда были обнаружены трещины в дорожном полотне. Его замена запланирована только на 2020 г.

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