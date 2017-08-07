В Германии многие дороги, мосты и другая инфраструктура находятся в плохом состоянии

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По данным KfW (Банк развития Германии), городам и сельским районам страны не хватает 126 млрд евро инвестиций, в том числе 34 млрд на дороги Julian Stratenschulte / dpa via AP

Проезжая по мосту через Рейн возле Леверкузена, можно заметить кое-что странное. Это один из ключевых транспортных коридоров Германии, по нему ежедневно проезжают тысячи машин, но среди них нет грузовиков. Для них движение по мосту закрыто с 2012 г., когда были обнаружены трещины в дорожном полотне. Его замена запланирована только на 2020 г.