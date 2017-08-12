Меркель начала предвыборную кампанию с критики автопроизводителей

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу начала свою предвыборную кампанию с критики немецких автопроизводителей, сообщил Bloomberg. Она призвала автоконцерны быстрее внедрять новые технологии, чтобы компенсировать ущерб от «дизельгейта».

«Доверие к отрасли разрушено этим заметанием мусора под ковер и массовым обходом тестов на токсичность, - сказала Меркель на конвенции профсоюзных активистов Христианско-демократического союза (ХДС) в промышленном Дортмунде. - Нам многое нужно исправить. Нам нужны и дизельные автомобили, и бензиновые, но нам необходимо ускорить переход к новым технологиям».

Новые парламентские выборы в ФРГ назначены на 24 сентября 2017 г., партия, набравшая более 50%, получает право назначить своего канцлера. 63-летний лидер ХДС Ангела Меркель намерена идти на четвертый срок.