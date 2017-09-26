Губернатор Новосибирской области отказался комментировать возможную отставку до решения Путина

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отказался комментировать сообщения СМИ о его возможной отставке. Как передает ТАСС, он сказал журналистам, что, если такое решение будет принято, его должен огласить президент. «Президент ничего не комментировал, что мне комментировать? Плохая сложилась [практика], – отметил он. – Политологи называют фамилии – это нетактично. Приходит время ротации, и президент оглашает свое решение. Не мне судить. Я работаю, работаю с удовольствием. Сплетни, слухи, не мое это кредо – комментировать слухи».

Российские СМИ со ссылкой на источники спрогнозировали, что в конце сентября произойдет серия отставок руководителей регионов. Новосибирскую область среди таких регионов назвал, в частности, «Коммерсантъ». 25 сентября президент Владимир Путин утвердил досрочную отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина.