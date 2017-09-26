Путин наградил губернатора Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как передает ТАСС, такой указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Чиновник награжден «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу», следует из текста документа.

Недавно Шанцева СМИ стали называть среди руководителей регионов, которых уже в ближайшее время ждет досрочная отставка. 15 сентября РБК со ссылкой на источники сообщил, что Шанцев стал кандидатом на отставку в свете готовящегося обновления губернаторского корпуса. 21 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что решение об отставке нижегородского губернатора было согласовано на его встрече с руководством администрации президента в среду. Недавно его отставку не исключил и источник «Ведомостей». Источники «Газеты.ру» назвали возможным преемником Шанцева первого замруководителя аппарата правительства России Максима Акимова.

Сам Шанцев опроверг информацию о своей отставке. 21 сентября он заявил, что пока не собирается уходить, а как соберется, то непременно сообщит.

Шанцев руководит Нижегородской областью 12 лет.