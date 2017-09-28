РБК узнал о причинах возможного выдвижения замдиректора Росгвардии на пост главы Дагестана

Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Дагестана после объявления об отставке Рамазана Абдулатипова стал замдиректора Росгвардии Сергей Меликов, ранее занимавший пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к руководству Дагестана, и двух собеседников, близких к Кремлю. Ранее кандидатуру Меликова в качестве наиболее вероятного главы Дагестана называл «Интерфакс».

«Он силовик, хорошо знает регион и пользуется там уважением», — сказал близкий к Кремлю человек, полагающий, что именно Меликов станет преемником Абдулатипова. «90% — Меликов», — согласен с ним собеседник, близкий к властям Дагестана. Еще один близкий к руководству Дагестана источник охарактеризовал Меликова как «равноудаленную от кланов в республике фигуру».

Перехода Меликова на политическую работу ожидают и в Росгвардии. Собеседник отмечает, что его рассматривают в качестве кандидата не в последнюю очередь благодаря происхождению. Он наполовину лезгин, но родился и вырос за пределами республики, тот случай, когда, с одной стороны, он вроде бы «национальный кадр», а с другой — «резкий человек».

Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Александр Хинштейн не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

В качестве других кандидатов называют замглавы кремлевской администрации, экс-президента республики Магомедсалама Магомедова и начальника Академии государственной противопожарной службы МЧС Шамсутдина Дагирова.