Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста

Президент Украины Петр Порошенко дал в пятницу распоряжение подать в суд на Россию из-за «экологического ущерба», наносимого строительством Керченского моста. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter в пятницу пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко.

При этом он не стал уточнять, в какой именно суд Порошенко поручил пожаловаться.

В мае на Украине было открыто уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив (ст. 236 УК Украины), напоминает «Интерфакс».

В Киеве утверждают, что работы на месте строительства якобы могут превратить Азовское море в черноморский залив. Кроме того, украинские власти опасаются изменения химического состава азовской воды, отмечает «РИА Новости».

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк говорил, что Киев собирается подать иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе.

Мост должен стать самым протяженным в России (19 км). Он будет соединять Крым с материковой Россией автомобильной и железной дорогами. Ожидается, что движение машин по мосту запустится в декабре 2018 г., поездов — 1 декабря 2019 г.