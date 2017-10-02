На процессе над Улюкаевым прокуроры решили огласить материалы обвинения

В Замоскворецкий суд 2 октября на заседание по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева не пришли свидетели обвинения. Прокурор Борис Непорожный предложил продолжить оглашение материалов обвинения. До начала заседания представители защиты подсудимого спросили обвинителей, какие свидетели должны были выступить в этот день. Журналистов интересовало, когда в суд будет вызван главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, заявленный среди свидетелей обвинения. Прокуроры ответили, что хотят сохранить интригу, передает корреспондент «Ведомостей».

До начала заседания Улюкаев подписал журналистам несколько сборников своих стихов «Чужие берега», которые они принесли в суд, сообщал «Интерфакс». На вопросы он отвечать не стал, сказав только, что у него все хорошо.

Прокурор зачитал протоколы осмотра изъятых документов, в том числе письма руководителя Росимущества Дмитрия Пристанскова первому замминистра энергетики Алексею Текслеру и главе Башкирии Рустэму Хамитову, письма Сечина президенту Владимиру Путину. Содержание писем он не раскрывал. Обвинение считает, что документы из списка следует приобщить к материалам судебного дела.

Обвинение заявило всего 30 свидетелей, из них 12 уже дали показания в суде. Ранее свидетели не пришли еще на одно заседание, тогда прокуроры также оглашали материалы следствия.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве $2 млн у «Роснефти».