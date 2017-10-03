Минобороны опровергло информацию в СМИ о пленении российских военных в Сирии

В Минобороны опровергли пленение двух российских военнослужащих в Сирии. «Все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирии, выполняют поставленные задачи по предназначению», — уточнили в ведомстве.

Так Минобороны прокомментировало видеоролик, распространенный террористами «Исламского государства», на котором якобы запечатлены двое российских военнослужащих. Ранее Минобороны уже опровергало заявление террористов о захвате в плен двух россиян недалеко от Эш-Шула.