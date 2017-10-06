По факту столкновения автобуса и поезда возбуждено уголовное дело

По факту столкновения поезда и пассажирского автобуса у станции Покров во Владимирской области возбуждено уголовное дело. Как сообщает сайт Следственного комитета России, оно будет расследоваться по ч. 3 ст. 263 УК («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие смерть двух и более лиц»). Дело возбудило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В ночь на 6 октября пассажирский поезд «Петербург - Нижний Новгород» протаранил автобус, стоявший на переезде. По данным СКР, погибли 19 человек, есть пострадавшие. Ранее источники «Интерфакса» сообщали о 20 и 21 погибшем.

В автобусе были граждане Узбекистана, сообщила пресс-секретарь губернатора Владимирской области Маргарита Шляхова. Двое водителей были гражданами Казахстана, один из них погиб, сообщил руководитель пресс-службы казахстанского МИД Ануар Жайнаков. По разным данным, в автобусе было 57 или 58 человек.

Министр транспорта Максим Соколов поручил Ространснадзору изучить все обстоятельства ДТП на месте аварии и создать специальную комиссию в связи со случившемся. Министр обсудил ситуацию с президентом РЖД Олегом Белозеровым, руководителем МЧС Владимиром Пучковым, губернатором Владимирской области Светланой Орловой и министром транспорта Казахстана Женисом Мухмудулы Касымбеком, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса. Пострадавшим и семьям погибших Соколов выразил соболезнования.

Из-за случившегося президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров решил отказаться от участия в Российской энергетической неделе, сообщил ТАСС представитель компании. Топ-менеджер взял под личный контроль выяснение причин столкновения и работу оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП.