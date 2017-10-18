Политика

Новости

Заместителя главного финансиста ФСИН задержали по делу о растрате

Заместитель главного финансиста Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Светлана Алексеева была задержана в среду по уголовному делу о растрате. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Основным обвиняемым по этому делу проходит замдиректора ФСИН Олег Коршунов.

По словам Петренко, в действиях Алексеевой были обнаружены признаки преступления, предусмотренного статьей УК «Пособничество в растрате».

В июне текущего года бывший директор ФСИН Александр Реймер был приговорен к восьми годам колонии общего режима и выплате 800 000 руб. штрафа за мошенничество. Он был признан виновным по делу о хищении 1,3 млрд руб. при закупке для ФСИН электронных браслетов по завышенным ценам.

Реймер был руководителем ФСИН с 2009 по 2012 г. Проверки закупок электронных браслетов ведомством начались в конце 2012 г., уже после его отставки. В марте 2015 г. Реймер был арестован, рассмотрение его дела началось в августе 2016 г.