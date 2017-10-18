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Собчак пообещала сняться с выборов в пользу Навального

Ксения Собчак заявила, что не увязывала свое заявление о намерении баллотироваться в президенты России с пребыванием в сизо оппозиционера Алексея Навального. Она считает его не соперником, а соратником, и не исключила, что снимется с выборов в его пользу.

«Если так получится, что Алексея Навального все-таки зарегистрируют, я готова обсуждать варианты вплоть до снятия своей кандидатуры в его пользу. Я не буду разбивать единый демократический фронт... Но если его не зарегистрируют, должен быть голос, который услышат - кандидата «против всех» - заявила Собчак в эфире телеканала «Дождь».