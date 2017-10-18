Басманный суд Москвы арестовал главного конструктора МВД России

Политика

Новости

Кадыров оптимистично оценил перспективы российской экономики

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Instagram, что российская экономика «под руководством нашего национального лидера Владимира Путина» двигается «по пути роста и развития». «Нужно быть сверхслепым, чтобы это не видеть!» - отметил он.

Кадыров напомнил, что недавно у российского лидера прошла «очень плодотворная встреча» с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Также, по мнению главы Чечни, «важной является встреча с руководителями крупнейших концернов Германии».

7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Среди прочих российского президента поздравил Рамзан Кадыров, который подчеркнул, что относится в нему «с сыновней почтительностью». В честь юбилея Путина глава Чечни устроил также российско-итальянский футбольный матч в Грозном.