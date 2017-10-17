Чем удивил «Интерполитех-2017»

Евгений Разумный / Ведомости

Одним из участников выставки стала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России. Служба представила более 80 стендов с продукцией, изготовленной осужденными, а также экспозицию по истории уголовно-исполнительной системы

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