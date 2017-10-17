Чем удивил «Интерполитех-2017»
Золотой рыцарь, бронежилет для собаки, иконы и дроны
17 октября 2017 г. открылась 21-ая Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017»
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Выставка расположилась на ВДНХ в павильоне №75
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На площадках перед павильоном проходят показательные выступления специальных подразделений МВД России, Росгвардии, пилотажной группы «Каскад» ГИБДД России и кинологической службы
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Организаторами выступили МВД, ФСБ и Росгвардия
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Показательные выступления на церемонии открытия выставки
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Показательные выступления Росгвардии
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Кинологическая служба
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Экспозиция выставки разместилась на площади в 24 800 квадратных метров
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Около 500 компаний из 15-ти стран представляют новейшую технику и перспективные разработки, сообщает ТАСС
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Одним из участников выставки стала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России. Служба представила более 80 стендов с продукцией, изготовленной осужденными, а также экспозицию по истории уголовно-исполнительной системы
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Среди сделанной руками осужденных продукции – детские игровые комплексы и садово-парковая мебель, специальный автомобильный транспорт, продукты питания
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Робот «Федор» на стенде «Андроидная Техника»
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Детектор купюр
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Многоцелевой беспилотный вертолёт G-Air S-100 на стенде «Горзионт»
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Стенд «Швабе»
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Бронежилет для служебной собаки
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Посетители на стенде МВД России
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Спецавтомобили, выполненные на базе нового коммерческого грузовика УАЗ «Профи», на стенде Ульяновского автозавода
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Спецсредства на одном из стендов
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Посетители у стенда конструкторского бюро «Датакам»
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Стенд МЧС России
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На стенде компании «Присско» собака «Гувоша» демонстрирует возможности сигнализации
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Выставка продилится до 20 октября 2017 г.
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