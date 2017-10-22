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Пять человек погибли в ДТП в Челябинской области

В ночь на воскресенье на дороге между Долгодеревенским и Кыштымом в Челябинской области столкнулись автомобили Kia Cee’d и ВАЗ-21074, сообщает ГУ МВД по региону. В результате аварии погибли пять человек.

«Водитель Kia 1992 г. р., а также пассажиры отечественного автомобиля — мужчина 1982 г. р. и две женщины (1985 и 1993 гг. р.) погибли на месте аварии. Находившийся за рулем ВАЗа житель Аргаяшского района и еще один его пассажир 1976 г. р. с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу. В лечебном заведении водитель скончался», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

На место происшествия прибыли экипажи ГИБДД, руководство ОМВД России по Аргаяшскому району. О причинах ДТП пока не сообщается.